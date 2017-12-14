наверх
15.12.201712:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В зоне АТО изъяли 8 тыс пачек контрафактных сигарет

    (обновлено: )10802
    Во время осмотра в автомобиле нашли 8 тыс пачек сигарет "Прилуки особые", оклеенных марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации.
    В зоне АТО изъяли 8 тыс пачек контрафактных сигарет
    Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Налоговая полиция в зоне антитеррористической операции изъяла строительное оборудование на более полмиллиона гривен и 8 тыс пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области.

    На КПВВ "Марьинка" правоохранители остановили автомобиль Wolksvagen Crafter под управлением жителя пгт Верхнеторецкое Донецкой области, который двигался из временно оккупированной территории в направлении г. Мариуполь.

    Крупная партия контрабандных сигарет в Венгрии. Архивное фото
    Facebook Юрия Луценко
    Украина - мечта контрабандиста: схемы и заработки

    По результатам осмотра транспортного средства были обнаружены оборудование и материалы для проведения строительных работ весом около 2 т на сумму 520,2 тыс грн.

    За нарушение Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции против правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУпАП.

    Кроме этого, в "серой зоне" на территории Марьинки в рамках операции "Акциз-2017" правоохранители задержали автомобиль ВАЗ 2101 под управлением гражданина, который прибыл на подконтрольную территорию из Донецка за пределами установленного дорожного коридора.

    Во время осмотра в автомобиле нашли 8 тыс пачек сигарет "Прилуки особые", оклеенных марками акцизного налога Украины с признаками фальсификации.

    Как было установлено, партию табачных изделий изготовили на временно подконтрольной территории и ввезли через линию разграничения для дальнейшей реализации на подконтрольной украинским властям территории.

    Табачные изделия ориентировочной стоимостью 200 тыс грн описаны и изъяты из незаконного оборота.

    Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста", более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области, задержаны более 20 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Европейский квартал в Брюсселе
    Саммит ЕС в Брюсселе: попытки "склеить" Европу
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Украина - Польша: мосты почти сожжены
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу