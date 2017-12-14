В Киеве на митинге подрались актеры театра и участники АТО

В четверг, 14 декабря, под зданием Киевской гособладминистрации и Киевского областного совета в Печерском районе произошла драка митингующих актеров и участников АТО.

Стычка случилась во время митинга работников Киевского академического областного музыкально-драматического театра им. Саксаганского, которые требуют выплатить им долги по зарплате. Актеры также объявили голодовку.

Когда актеры пытались пройти на сессию Киевского областного совета, возникла давка, во время которой произошла драку с бойцами АТО, также пришедшими на сессию.

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