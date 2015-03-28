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    Стрельба из тяжелого орудия была слышна в Донецке в течение дня - мэрия

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

    (обновлено: )268
    Сообщается, что "в течение дня, по сообщениям жителей, в городе была периодически слышна работа тяжелого орудия".
    Ситуация в Донецке
    REUTERS Marko Djurica

    ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Стрельба из тяжелого орудия периодически была слышна в Донецке в течение дня, тем не менее, в городе сохраняется спокойная обстановка, сообщает в субботу Донецкая городская администрация.

    Ситуация в Донецке во время перемирия
    62.ua
    В Донецкой области режим тишины соблюдается — спецкор

    "По состоянию на 16.30 в Донецке спокойная обстановка. В течение дня, по сообщениям жителей, в городе была периодически слышна работа тяжелого орудия", — говорится в сообщении.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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