В Донецке сообщают, что обстановка в городе спокойная

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Обстановка в Донецке утром в субботу спокойная, бои не ведутся, сообщают городские власти.

С начала боевых действий в Донбассе многие города региона периодически подвергаются артобстрелам. Инфраструктура этих населенных пунктов получила серьезные повреждения.

"По состоянию на 9.00 в городе тихо, боевые действия не ведутся. Сообщения от жителей о происшествиях не поступают", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на утро 28 марта обесточены 12 трансформаторных подстанций (11 — в Киевском районе, одна — в Куйбышевском), без газа находятся почти 2,6 тысячи абонентов, 32 котельные не подают тепло.

В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.