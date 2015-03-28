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    Бизнес из Донбасса в Винницу перевели 30 предпринимателей-переселенцев

    (обновлено: )91903
    В областном центре основной инвестиционной площадкой, которую предлагается осваивать предпринимателям из Донецкой и Луганской областей, является территория так называемого Винницкого индустриального парка.
    Экономика. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Тридцать предпринимателей-переселенцев из Луганской и Донецкой областей перевели свой бизнес в Винницу, об этом на брифинге в пятницу сообщил и.о. винницкого городского головы Сергей Моргунов, передает Укринформ.

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    "Сейчас уже тридцать предпринимателей из Луганской и Донецкой областей перевели свой бизнес в Винницу. Из них 25 — это физические лица, пять предприятий — юрлица, они уже зарегистрировались официально. Они захотели развивать свой бизнес в нашем городе. С нашей стороны, конечно же, будет максимальное содействие. В частности, с информационной точки зрения, — объяснение местных особенностей, сведения о свободных инвестиционных площадках и направлениях, в которых интересно развивать собственное дело", — сообщил Моргунов.

    По его словам, в областном центре основной инвестиционной площадкой, которую предлагается осваивать предпринимателям из Донецкой и Луганской областей, является территория так называемого Винницкого индустриального парка.

    Бизнес с Востока Украины ищет возможности для рестарта и на территории области. Так, одна из луганских компаний обратилась в ОГА с просьбой о выделении крупного земельного участка с подведенными коммуникациями для размещения собственных производственных мощностей. Речь идет о 40 млн евро инвестиций и создание 400 рабочих мест.

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