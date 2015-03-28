В Донецкой области режим тишины соблюдается — спецкор

Поздно вечером 27 марта в Донецкой области из 120-миллиметровых минометов обстреляли город Авдеевку, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Кроме того представители ДНР заявили представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о проведении с 25 марта по 4 апреля артиллерийских учений, не уточнив при этом место их проведения.

Подробнее о ситуации в Донецке и области в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал спецкор "Комсомольской правды в Украине" Артем Маслаков.

Расскажите об артиллерийских учениях в ДНР.

— Это заявление прозвучало вчера, 27 марта. Людей это несколько взбудоражило: они опасаются, что могут опять начаться боевые действия. К счастью, ночь в Донецке прошла спокойно. Хотя в данный момент на северном направлении от Донецка что-то громыхает — говорят, что как раз эти учения. Представители ДНР не предоставили никаких фото- и видео доказательств, и не допустили журналистов к месту учений. Однако достоверно известно, что жертв и разрушений нет.

Какие точки были самыми горячими этой ночью?

— Ожесточенных боев зафиксировано не было. Были слышны не очень мощные выстрелы в районе Авдеевки. Информации о работе тяжелой артиллерии от местных жителей не поступало. Под обстрел попали традиционные Пески, были столкновения в районе Артемовска, но больше местные противостояния. В целом, ситуация в регионе спокойная, режим тишины соблюдается.

26 марта в Донецке убили депутата парламента ДНР Романа Возняка и его помощника. Что вы знаете об этом?

— Как рассказывали очевидцы происшествия, мимо проезжающей машины с "Цыганом" — комбатом батальона "Мираж" — проехал другой автомобиль с тонированными стеклами. Открыв окно, неизвестные люди сделали несколько прицельных и качественных выстрелов. Возняк и его охранник погибли на месте. Нельзя сказать, что этот человек сильно влиял на политику ДНР, однако он был достаточно уважаем в этой структуре, находился с первых дней в так называемой Новороссии. У него были свои принципы, свои подчиненные — люди, которые ему не только подчинялись, но и верили. По всей видимости, это убийство — внутренние разборки.

В ДНР началась подготовка к местным выборам. Это будут выборы, которых требует Киев, или в ДНР решили устроить свои собственные?

— Это выборы, о которых в ДНР говорится уже достаточно давно — выборы в местные органы власти. Связывать их с минскими соглашениями я бы не стал. Скорее, это нарушение минских соглашений. Тем не менее, заявлено, что выборы состоятся — районные, выборы городских глав, выборы в более высокие инстанции. Правда, пока что дальше заявлений дело не пошло.

В Донецке заявили, что больше не будут отдавать украинской стороне тела погибших. Почему?

— Не совсем так. Было сказано, что процесс переговоров по схеме "всех на всех" зашел в тупик. Надо отдать должное ДНР — они всегда передают тела. В частности, вчера представителям волонтерских организаций и Красному Кресту было передано 22 тела "киборгов", найденных в аэропорту Донецка. Но живые люди, которые сейчас находятся в подвалах ДНР, не имеют шансов оказаться на территории Украины из-за прерванного процесса. Правда, волонтеры и переговорщики, которые представляют Украину, успокаивают и говорят, что ситуация временная, и завтра-послезавтра переговоры могут возобновиться.