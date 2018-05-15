Корнейчук прокомментировал право Украины на экспорт говядины в Турцию

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украина получила право экспорта говядины в Турцию, работа над согласованием формы соответствующего ветеринарного сертификата находится на финальной стадии, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что украинцы по нынешним ценам позволить себе говядину не могут.

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"Украина получила право экспортировать говядину в Турцию. А куда мясо еще деть? Украинцы же себе говядину по нынешним ценам позволить не могут. Хоть турецких братьев накормим. Такая вот она жизнь по-новому", — написал он утром во вторник на своей странице в Facebook.

Дмитрий Корнейчук/Facebook, 15 мая 2018

Ранее Ассоциация животноводов Украины предупредила, что цены на мясо в стране продолжат рост из-за увеличения стоимости кормов.