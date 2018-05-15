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    Корнейчук прокомментировал право Украины на экспорт говядины в Турцию

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    По мнению аналитика Дмитрия Корнейчука, в настоящее время украинцы не могут себе позволить покупать говядину, поэтому "хоть турецких братьев накормим".
    Говядина. Архивное фото
    eda.36on.ru

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Украина получила право экспорта говядины в Турцию, работа над согласованием формы соответствующего ветеринарного сертификата находится на финальной стадии, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что украинцы по нынешним ценам позволить себе говядину не могут.

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    "Украина получила право экспортировать говядину в Турцию. А куда мясо еще деть? Украинцы же себе говядину по нынешним ценам позволить не могут. Хоть турецких братьев накормим. Такая вот она жизнь по-новому", — написал он утром во вторник на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Корнейчук/Facebook, 15 мая 2018

    Ранее Ассоциация животноводов Украины предупредила, что цены на мясо в стране продолжат рост из-за увеличения стоимости кормов.

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