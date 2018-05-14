Продуктовый геноцид. "Борщевой набор" резко вырос в цене - эксперт

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. По итогам апреля украинский борщ резко подорожал, за апрель рост наблюдался на более чем на 80% наименований продуктов, подлежащих государственному мониторингу по данным Госкомстата.

Об этом сообщил директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

По данным Дорошенко, в апреле наиболее существенно подорожала свинина — на 6 грн, или на 5%, она стоит в среднем в Украине у 116 гривен за килограмм.

"Также в группу лидеров входит говядина, морковь, свекла, капуста, яблоки, куриные филе и тушка, которые подорожали от 1,1 грн к 2,5 грн. Так, в частности, говядина за месяц добавила 2,5 грн, что составляет 2%. Стоимость килограмма говядины в среднем в Украине составляет 125 грн. Морковь, свекла и капуста подорожали соответственно на 2 грн, или на 18%, на 1,8 грн, или 17% и 1,7 грн, или 23%. На конец апреля средняя цена килограмма моркови достигала 12,9 грн, свеклы — 12,6 грн и белокочанной — 9,2 грн. Яблоки в прошлом месяце выросли на 1,5грн, или 8%, но в мае их цена уже начала снижаться. Куриное филе и тушка в апреле подорожали соответственно на 1,4 грн. и 1,1 грн, или 2%. Среднестатистическая цена тушки — 55 грн и филе — 91,5 грн за килограмм", — сообщил Дорошенко.

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Так же в апреле почти на четверть гривны выросла стоимость социальных сортов хлеба. На сегодня средняя цена самого дешевого белого хлеба составляет 15,2 грн за килограмм, а черного — 16,1 грн.

Ранее Алексей Дорошенко заявлял, что "овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.