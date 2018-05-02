Белоруссия собрала для Украины продуктов и холодильников на $80 тысяч

КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. Белоруссия окажет гуманитарную помощь Украине на общую сумму около 80 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба белорусского правительства.

Решение об оказании гуманитарной помощи закреплено в постановлении Совмина республики, которое опубликовано на сайте правительства.

"В соответствии с документом, министерству по чрезвычайным ситуациям, министерству промышленности, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности "Белгоспищепром", Гродненскому и Витебскому облисполкомам поручено обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Украине на общую сумму 160 тысяч 544,11 рубля (около 80 тысяч долларов – Ред.)", — говорится в постановлении.

В качестве гуманитарной помощи в Украину будут доставлены мясные консервы, масло рапсовое рафинированное дезодорированное, сахар, хлебопекарные дрожжи, гречневая крупа, пшеничная мука, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

МЧС Белоруссии при содействии МИД поручено обеспечить сопровождение и доставку автомобильным транспортом гуманитарной помощи в Украину, организовать ее передачу для распределения среди пострадавшего населения этой страны.

В 2017 году Белоруссия во взаимодействии с Международным комитетом Красного Креста также доставляла гуманитарную помощь для граждан, находящихся в зоне конфликта по обе стороны линии разграничения в Донбассе, весом 58 тонн (продукты питания и предметы гигиены на сумму примерно 63 тысячи долларов). По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.