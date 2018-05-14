В Украине возросло количество аварийных газопроводов - СМИ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Протяженность аварийных газопроводов в Украине за 2016-2017 годы увеличилась в два раза: с 3,2 тысяч км до 5,8 тысяч, говорится в статье ZN.UA.

Отмечается, что по состоянию на начало прошлого года число неудовлетворительных (малонадежных, аварийных) газопроводов составляло 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей.

Как отмечает издание, если ситуация не изменится, то к 2026 году количество таких сетей возрастет до 11763,4 км (6,3%) — такая ситуация обусловлена несоответствием размера утвержденных тарифов даже минимальным нормативным потребностям газораспределительных сетей.

По данным СМИ, аналогично растет протяженность сетей и количество оборудования, которые полностью исчерпали свой срок эксплуатации.

Как сообщалось ранее, украинский и польский газотранспортные операторы "Укртрансгаз" и Gaz-System начали исследование спроса на газопроводные мощности между двумя странами.