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14.05.201806:18
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    В Украине возросло количество аварийных газопроводов - СМИ

    (обновлено: )90
    Если ситуация не изменится, то к 2026 году количество аварийных сетей возрастет до 11763,4 км. Также растет количество оборудования, которое полностью исчерпало свой срок эксплуатации.
    Вентиль задвижки газовой линии. Архивное фото
    RIA News Андрей Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Протяженность аварийных газопроводов в Украине за 2016-2017 годы увеличилась в два раза: с 3,2 тысяч км до 5,8 тысяч, говорится в статье ZN.UA.

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
    Есть ли у Украины спасение от новых газопроводов?

    Отмечается, что по состоянию на начало прошлого года число неудовлетворительных (малонадежных, аварийных) газопроводов составляло 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей.

    Как отмечает издание, если ситуация не изменится, то к 2026 году количество таких сетей возрастет до 11763,4 км (6,3%) — такая ситуация обусловлена несоответствием размера утвержденных тарифов даже минимальным нормативным потребностям газораспределительных сетей.

    По данным СМИ, аналогично растет протяженность сетей и количество оборудования, которые полностью исчерпали свой срок эксплуатации.

    Как сообщалось ранее, украинский и польский газотранспортные операторы "Укртрансгаз" и Gaz-System начали исследование спроса на газопроводные мощности между двумя странами.

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