Импортный газ резко подорожал для Украины

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В минувшем апреле средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза, повысилась до 309,91 долларов за тысячу кубометров, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

Ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным и призвал Украину поднять цены на газ для населения.

По сравнению с мартом 2018 года цена на импортного газа повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м.

В гривневом эквиваленте рост цены импортируемого Украиной газа составил 946,26 гривен за тысячу кубических метров. Т.е. полная цена топлива достигла 8 099,76 гривен/тыс. куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с мая повысил минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС.