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    Экономика

    Импортный газ резко подорожал для Украины

    (обновлено: )1270173
    По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле рост стоимости импортного газа составил почти 13%. Цена газа достигла 8 099,76 гривен/тыс. куб.
    Газовое месторождение в Полтавской области
    Twitter Владимира Гройсмана

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В минувшем апреле средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза, повысилась до 309,91 долларов за тысячу кубометров, сообщает Министерство экономического развития и торговли.

    Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Роста тарифов на газ уже не остановить — Корольчук

    Ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным и призвал Украину поднять цены на газ для населения.

    По сравнению с мартом 2018 года цена на импортного газа повысилась на 12,9%, или на 35,34 долларов/тыс. куб. м.

    В гривневом эквиваленте рост цены импортируемого Украиной газа составил 946,26 гривен за тысячу кубических метров. Т.е. полная цена топлива достигла 8 099,76 гривен/тыс. куб. м.

    Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с мая повысил минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС.

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