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    Северный поток-2. Экологи обжаловали в суде строительство газопровода

    (обновлено: )20201
    По словам главы ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцина Сточкевича, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока-2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
    Газопровод. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. 

    Газопровод
    УНИАН
    The National Interest: "Северный поток — 2"... напрасные опасения?
    Природоохранная организация ClientEarth обжаловала в суде финского города Вааса разрешение властей страны на строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает польский телеканал TVP.

    Как стало известно, речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.

    По словам главы ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцина Сточкевича, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока-2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.

    Как сообщалось ранее, Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.

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