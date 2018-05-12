Северный поток-2. Экологи обжаловали в суде строительство газопровода

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина.TVP.
Как стало известно, речь идет о 374-километровом участке газопровода, который пройдет по финской территории.
По словам главы ClientEarth в Центральной и Восточной Европе Марцина Сточкевича, организация намерена доказать, что строительство "Северного потока-2" приведет к негативным последствиям для окружающей среды.
Как сообщалось ранее, Союз защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, NABU) добивается срочного решения суда, чтобы предотвратить начало строительства "Северного потока — 2" в Грайфсвальдском заливе.