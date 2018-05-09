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    Посол РФ прокомментировал поставки газа в Германию, упомянув об Украине

    (обновлено: )35351
    По словам Сергея Нечаева, стоимость поставок газа в Германию по "Северному потоку-2" будет значительно ниже, чем через Украину, а причина строительства газопровода кроется в "выгодных условиях".
    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что стоимость поставок газа в Германию по "Северному потоку-2" будет значительно ниже, чем через Украину.

    "Стоимость поставок газа в Германию по "Северному потоку-2" будет значительно ниже, чем через Украину", — заявил глава дипмиссии в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung.

    Нечаев отметил, что причина строительства газопровода кроется в "выгодных условиях".

    Газопровод
    УНИАН
    The National Interest: "Северный поток — 2"... напрасные опасения?

    По его словам, газопроводная сеть Украины изношена, чтобы привести ее в соответствие современным требованиям эффективности и безопасности, понадобятся инвестиции, превышающие стоимость строительства "Северного потока-2". Кроме того, маршрут "Северного потока-2" примерно на две тысячи километров короче, чем по территории Украины, добавил он.

    "Утверждения противников проекта о том, что "Северный поток-2" строится в целях усиления политического давления на правительство в Киеве, беспочвенны", — заявил Нечаев.

    В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.

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    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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