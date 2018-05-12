Коболев обвинил авторитетное издание в манипуляции в пользу Фирташа

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обвинил газету "Зеркало недели" в манипуляции в пользу коррупционных схем олигарха Дмитрия Фирташа, допущенной, по его мнению, в одной из статей издания.

Речь идет о большом материале под названием "Генпрокуратура против облгазов: кто заплатит за аренду, которой по закону нет?".

"Печально, когда газета, которую ты всегда уважал, пишет манипулятивные (и лживые) статьи в защиту простых схем по хищению государственных средств авторства Фирташа-Левочкина", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Глава "Нафтогаза" в качестве примера "манипуляции" приводит последний абзац статьи:

"Следует подчеркнуть то, что управление государственным имуществом, имеющим общегосударственное значение, как это определено законом (относительно систем распределения газа), должно учитывать прежде всего обеспечение его надлежащего технического состояния. НАК "Нафтогаз Украины" постоянно отчитывается о колоссальных налогах, уплаченных в государственный бюджет Украины, в результате, в частности, повышенной цены, уплаченной конечным потребителем. Возникает вопрос: недостаточно ли такой платы за пользование системами распределения, может, стоит наконец задуматься о техническом состоянии газопроводов, обеспечивающих бесперебойную доставку "дорогого товара" потребителю?".

"Во-первых, он содержит ложь: "Нафтогаз" не только не продает газ основному конечному потребителю — населению Украины, но и получает исключительно убытки от такой деятельности.

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Во-вторых, интересно разобрать, что именно имел в виду настоящий автор. Здесь может быть много вариантов. Но я очень часто слышал похожий тезис от представителей группы Фирташа-Левочкина (вероятно, имеет в виду Group DF — Ред.), которая примерно формулировалась следующим образом: ""Нафтогаз" — государственная компания, это вам надо наполнять бюджет, а мы — частная группа, нам надо акционеров кормить, а у них расходов много — "Интер", адвокаты, политика. На аренду государственного имущества денег не хватает", — добавил Коболев.

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Реакции "ЗН" на критику главы НАК пока не поступало.

В разделе "Комментарии" Андрей Коболев, отвечая на вопрос об убытках НАК, опубликовал ссылку на отчет о доходах компании как "отдельного юридического лица" за 2017 год.