Создание самолета Ан-188. Украина и Турция переходят к практической стадии

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Украина и Турция приступили к практической реализации проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188, сообщает на своей странице в Facebook Правительственный портал.

"Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрения современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", — говорится в сообщении.

Новый самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

Напомним, в апреле презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188, состоялась на авиасалоне Eurasia Airshow в турецкой Анталье.