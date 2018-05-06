наверх
06.05.201821:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Создание самолета Ан-188. Украина и Турция переходят к практической стадии

    (обновлено: )315
    Новый самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.
    Проект самолета Ан-188 от ГП Антонов
    Фото facebook.com/antonov.company

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Украина и Турция приступили к практической реализации проекта по созданию военно-транспортного самолета Ан-188, сообщает на своей странице в Facebook Правительственный портал.

    Антонов показал полет Руслана на выставке в Турции
    Канал Antonov Company на youtube.com
    Появились кадры полета "Руслана" на выставке в Турции

    "Проект военно-транспортного самолета предусматривает полную вестернизацию всех комплектующих, внедрения современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета", — говорится в сообщении.

    Новый самолет сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

    Напомним, в апреле презентация турецко-украинского проекта, военно-транспортного самолета Ан-188, состоялась на авиасалоне Eurasia Airshow в турецкой Анталье.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Открытие Евровидения-2018
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа