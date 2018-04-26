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    В мире

    На американской авиабазе рухнул самолет

    (обновлено: )10710
    Крушение T-6 Texan произошло на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе. Пилот и один пассажир погибли. Американские авиационные власти выясняют причины крушения.
    Самолет T-6 Texan. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В результате крушения частного самолета времен Второй мировой войны на авиабазе ВМС США Кингсвилл в Техасе погибли два человека, пишет газета Caller Times со ссылкой на официального представителя авиабазы Кевина Кларка.

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    Фото CBC News
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    По словам Кларка, инцидент произошел в 12.30 в среду (20.30 по киевскому времени). Практически сразу же после взлета самолет T-6 Texan потерпел крушение и загорелся. Пилот и один пассажир погибли.

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    Авиационные власти США выясняют причины крушения.

    Как сообщается на сайте компании Boeing, легкий учебный самолет T-6 Texan применялся для обучения летчиков-истребителей в армии США и Великобритании, а также в других воздушных силах стран Британского Содружества во время Второй мировой войны и в послевоенное время. Texan был создан на базе самолета ВС-1, который изначально производился для ВВС США. Серийное производство T-6 Texan началось в 1937 году. Всего было построено 15 495 самолетов T-6 различных модификаций.

    Ранее сообщалось, что один человек пострадал при взрыве двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines в США.

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