наверх
03.05.201811:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.04
  • EUR31.40- 0.21
Рубрики
Ещё
    Киев

    В киевском аэропорту отреагировали на таран самолета

    (обновлено: )9910
    В пресс-службе "Жулян" подтвердили инцидент с самолетом в аэропорту. В настоящее время табло аэропорта показывает, что борт отправится в Италию 3 мая в 21:05.
    Самолет, в который врезался погрузчик в Жулянах
    Facebook Алексея Голобуцкого

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") Галина Бондаренко подтвердила информацию, что работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета, в связи с чем рейс на Неаполь (Италия) перенесли, пишет в четверг Информатор.

    Ранее очевидцы сообщили, что ЧП в столичном аэропорту произошло днем 2 мая: самолет EG276 из "Жулян" на Неаполь компании Ernest должен был вылететь в 13:50, однако в него въехали на спецтранспорте работники, грузившие багаж. Возмущенные пассажиры пожаловались, что следующий самолет будет только через три дня – 5 мая.

    При этом в настоящее время табло аэропорта показывает, что борт отправится в Италию 3 мая в 21:05. 

    Табло аэропорта "Жуляны" по состоянию на утро 3 мая 2018

    Причину задержки Бондаренко объяснила тем, что данный самолет вылетел в Милан (Италия) для прохождения осмотра на авиабазе Ernest.

    Смотрите также: Момент крушения военного самолета в США попал на видео

    "Поскольку самолет вылетел самостоятельно, уверена, что с ним все хорошо. Но это международные стандарты – поэтому без этого нельзя", — сообщила она, добавив, что всем людям, не вылетевшим в Неаполь вовремя, предоставили жилье, питание и необходимую помощь.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинские военные в зоне Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны