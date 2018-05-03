В киевском аэропорту отреагировали на таран самолета

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") Галина Бондаренко подтвердила информацию, что работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета, в связи с чем рейс на Неаполь (Италия) перенесли, пишет в четверг Информатор.

Ранее очевидцы сообщили, что ЧП в столичном аэропорту произошло днем 2 мая: самолет EG276 из "Жулян" на Неаполь компании Ernest должен был вылететь в 13:50, однако в него въехали на спецтранспорте работники, грузившие багаж. Возмущенные пассажиры пожаловались, что следующий самолет будет только через три дня – 5 мая.

При этом в настоящее время табло аэропорта показывает, что борт отправится в Италию 3 мая в 21:05.

Табло аэропорта "Жуляны" по состоянию на утро 3 мая 2018

Причину задержки Бондаренко объяснила тем, что данный самолет вылетел в Милан (Италия) для прохождения осмотра на авиабазе Ernest.

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"Поскольку самолет вылетел самостоятельно, уверена, что с ним все хорошо. Но это международные стандарты – поэтому без этого нельзя", — сообщила она, добавив, что всем людям, не вылетевшим в Неаполь вовремя, предоставили жилье, питание и необходимую помощь.