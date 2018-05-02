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    В мире

    В США разбился военно-транспортный самолет

    (обновлено: )124
    Сообщается, что при выполнении тренировочной миссии C-130 "Геркулес" грузовой самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико потерпел крушение, на борту находились пять человек.
    Крушение военно-транспортного самолета С-130
    @CBCAlerts

    КИЕВ, 2 мая – РИА Новости Украина. По меньшей мере два человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в штате Джорджия в США, сообщила РИА Новости заместитель окружного судмедэксперта Тиффани Уильямс.

    "Да, подтверждаем двух (погибших)", — сказала Уильямс.

    В свою очередь в пресс-службе Национальной гвардии США РИА Новости сообщили, что на борту самолета находились пять человек.

    "При выполнении тренировочной миссии C-130 "Геркулес" грузовой самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение около 11.30 сегодня рядом с международным аэропортом "Саванна Хилтон Хед", — сказали в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что при крушении небольшого самолета на западе Австрии в воскресенье, 29 апреля, погибли два человека. 

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