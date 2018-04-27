В Крыму оштрафовали компанию из-за нелегально работавших украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Строительная компания, по заказу которой в Евпатории строился детский сад с незаконным привлечением граждан Украины, оштрафована судом в Симферополе на 4,75 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Пограничники Крыма в январе выявили факт работы на территории детского сада "Якорек" под Евпаторией 36 граждан Украины, которые работали, не имея на руках соответствующего трудового патента и разрешительных документов. Проверка в феврале выявила повторное нарушение. Граждане Украины были выдворены с закрытием въезда на территорию России сроком на 5 лет.

"В результате слушания (в Киевском суде Симферополя) компания ("Западная строительная компания", по заказу которой украинцы выполняли строительно-монтажные работы) привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 миллиона 750 тысяч рублей", — сообщили в погрануправлении.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".