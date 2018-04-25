На полуострове отреагировали на набор в полицию Крыма в Украине

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя в Украине является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств, сказал РИА Новости вице-премьер, министр внутренней политики, связи и информации республики Крым Дмитрий Полонский.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в среду объявил набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя. По его словам, полицейские будут работать с жителями Крыма, которые выехали на территорию Украины. Князев также заявил, что патрульная полиция Крыма на ротационной основе в мае заступит на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют Украину с полуостровом.

"Мне кажется, что скоро по количеству виртуально созданных ведомств и подразделений, в том числе в силовых структурах, Украина займет, если уже не заняла, первое место в мире", — сказал Полонский.

По его словам, в случае, если идея найдет воплощение, в изучении целей и методов работы этого подразделения должны быть задействованы международные правовые институты. На данный момент, сказал министр, идея преследует иные цели.

"Несуществующие полицейские, несуществующая автономная республика Крым, несуществующие чиновники – все существуют за государственный счет, а денег в бюджете и так нет. Но там делать больше нечего, как заниматься делами Крыма, который к ним не имеет никакого отношения. Это профанация", — заявил Полонский.

Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".