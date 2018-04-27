Актуальное интервью: полиция для Крыма и другие проекты

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальная полиция с 25 апреля начнет отбор в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Участие в церемонии объявления отбора примет глава Нацполиции Сергей Князев.

О работе столичных патрульных рассказал начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відчуває київська патрульна поліція кадровий голод?

— Певний кадровий, скажімо так, мінус присутній завжди, відсотків 10-15 людей. Це люди, які переводяться або звільняються. Тобто це нормальний абсолютно процес іде. І так само в нас постійно йдуть набори. В нас період був, що майже кожні два тижні в нас були присяги, ми набирали нових людей. Вони тренуються групами до 50 чоловік, 30-50 людей. Тобто зараз цей процес налагоджений абсолютно нормально. Плюс, створили академію патрульної поліції. Там вже теж вчаться перші курсанти, там очікується перший випуск за місяць приблизно. Сказати, що в нас є страшенний кадровий голод і не вистачає людей — такого немає. Є абсолютно нормальний робочий процес, нормальна робоча текучка. Тому що треба ж розуміти, що патрульна поліція — це певний старт. А люди приходять в патрульну поліцію, вже з патрульної поліції нормальний процес, що люди переводяться далі, стають слідчими, оперативниками, переводяться в інші підрозділи.

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Скільки наразі студентів в академії патрульної поліції?

— Я вам не готовий сказати, скільки зараз навчається там людей. Тому що академія — це трохи інша структура. І, чесно кажучи, я не знаю. З приводу часу підготовки, зараз патрульні тренуються останні майже чотири місяці. І на мою думку, це абсолютно достатньо. Тобто концепція самої академії патрульної поліції, тут теж питання не зовсім до мене. Тому що у них є свій план розвитку, яким чином вони будуть тренувати, скільки вони вважатимуть за потрібне, треба буде готувати нових людей. Але той період часу і той курс, який їм дають зараз, для того, щоб вийти на службу, він абсолютно достатній. Тут не варто теж забувати про те, що у нас вже під час служби в нас ідуть постійно тренування. Службова підготовка йде постійно. Вони постійно розвиваються. Тому що треба розуміти, що наші інструктори, які працюють саме в управлінні патрульної поліції, мають можливість отримувати досвід живий і кейси реальні з роботи кожного дня. І цими знаннями треба ділитися з усіма поліцейськими. І там процес навчання триває постійно, вони постійно розвиваються.

Для того, щоб стати поліцейським або після академії, або після попередньої якоїсь служби, люди складають певні тести. І є така інформація, що саме для київської поліції зменшений обсяг цих тестів. Чи відповідає вона дійсності?

— Ні. Наскільки мені відомо, тест такий же самий, як і був…

Але вимоги до його складання змінилися?

— Ні.

Можна знайти в інтернеті відповіді на тести до поліції?

— Не знаю. Я, наприклад, здавав, коли йшов в патрульну поліцію, це називається general skills test. Це не є якийсь спеціалізований тест на правознавство чи на знання законів. Тобто це тест, який показує загальний інтелектуальний розвиток людини. До мене були питання і з області математики, геометрії, там були питання по законодавству, по Конституції, прав людини. Тобто це досить така змішана інформація, яка просто покликана на те, щоб оцінити, наскільки людина, в принципі, розвинена і орієнтується в просторі.

На Лисій горі в Києві спалили табір ромів. До цього кияни скаржились на табір ромів на залізничному вокзалі. Чи дійсно проблема ромів настільки велика?

— Давайте в такому випадку одразу не називати проблему ромів, тому що це трохи дискримінує цю етнічну групу. Те, що писали в інтернеті з приводу вокзалу, треба розуміти таку ситуацію, що коли хтось пише, що є проблема і все такий жах, ми, поліція, можемо керуватись виключно фактами в такому випадку. По факту ми здійснювали перевірку, в нас виїжджали поліцейські, дивились, у нас не було жодного повідомлення, що в когось щось вкрали чи щось таке, не було такої інформації.

І у випадку з Голосієво так само?

— У випадку з Голосієво так само, у нас не було виклику поліції і з приводу того, що крадуть чи ще щось, це якийсь стереотип, який дискримінує цю групу населення і кожен громадянин має право спокійно собі знаходитись на вокзалі, перебувати, чекати, спати і т.д. Те, що це не подобається комусь, як це виглядає з соціальної точки зору, яким чином ці люди проводять свій день, як вони живуть, це питання вже інше зовсім, але ні в якому разі ми не маємо права забороняти у такий спосіб жити і будувати свій побут, тому що це законом ніяк не заборонено. Так що ситуацію по Голосіївському району і по спаленню, з цього питання краще звернутись до ГУ Нацполіції. Ми зараз перевіряємо, чи виїжджали туди патрульні поліцейські, які там були виклики і що там була за ситуація, тому що теж інформація різна є. Є інформація, що просто спалили сміття, сьогодні з’явилось відео, що не просто спалили сміття, що нападали на людей. І треба не забувати, що ці люди громадяни України і навіть якщо вони не громадяни України, то порушувати їх права ні в який спосіб не можна.

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Повідомлення від слухача: "Чому патрульна машина, коли її обганяють з перевищенням швидкості, не зупиняє порушників? Чому на КПП стоять поліцейські і зупиняють автомобілі?".

— Перше. Я думаю, що всі знають ситуацію з виміром швидкості в місті. Наразі ми не маємо технічної можливості для того, щоб здійснювати заміри швидкості. Тобто розробляється низка актів нормативних, які дозволять нам використовувати і камери автоматичної фіксації, і, можливо, якісь прилади в поліцейських машинах, тому тут поки що питання певної правової колізії, що є порушення, але немає можливості на це порушення відповідно реагувати згідно з закону.

З приводу того, що поліцейські стоять на КПП, на в’їздах в місто і зупиняють там автомобілі, то тут може бути багато моментів. Це може бути певною мірою превентивна функція, тому що поліцейські можуть зупиняти транспортні засоби, перевіряти. По-перше, реагувати на порушення, тому що порушень багато. Інший момент, може бути, громадяни не завжди знають, що в місті, наприклад, може бути оголошено план-перехоплення в зв’язку з викраденням автомобіля чи з якимось іншим тяжким злочином, відпрацьовується орієнтування по цьому. В такому випадку це не створює ніякої проблеми, якщо вас зупиняє поліцейський.

Багато зброї знаходите?

— Під час таких заходів я не можу сказати, що знаходимо супербагато зброї, що є засилля зброї, що кожен з собою возить пістолет – ні, такого немає. Безумовно, такі випадки трапляються, частіше трапляється, що знаходимо наркотики. Наркотики досить часто виявляються в автомобілях, виявляються у людей, тобто ми можемо сказати, що за добу в Києві ми виявляємо до 20 фактів зберігання наркотичних речовин, скажімо так, це називається речовина, схожа на наркотичну, а потім йде процедура з експертизою, все таке, але дії поліцейських на КП чи стаціонарному якомусь посту абсолютно законні, нормальні і не створює ніякої проблеми громадянину, якщо громадянин нормально розуміє певну соціальну відповідальність в цьому моменті.

Хто контролює наразі порушення правил дорожнього руху в місті Києві?

— Ми. Саме ми реагуємо на порушення правил дорожнього руху.

Обіцяли систему камер відеофіксації по Києву, яка мала б запрацювати цієї весни. Як справи тут?

— Порушення швидкості, як я казав – це тільки одна з складових всіх порушень правил дорожнього руху. Поки що ми не можемо реагувати на порушення правил дорожнього руху в розрізі порушення швидкісного режиму. З приводу камер по Києву, тут ситуація така, що можна сказати, що в Києві працює дуже ефективна система смарт-сіті, яка встановлена за ініціативи КМДА. І я так розумію, що за фінансування КМДА. Це система камер, які зараз в Києві, там близько 6 тисяч, здається. То ми маємо теж доступ до цієї системи. Але наразі з точки зору закону і всіх процедур не можуть поки що ці камери використовуватися для фіксації в автоматичному режимі саме порушення швидкості.

А інші порушення?

— Камери фіксують, вони записують, вони бачать все. В теорії характеристики цієї системи дозволяють реагувати на багато правопорушень різних.

Але законодавство обмежує?

— Так, поки що вони не можуть використовуватися. Хоча ця система надзвичайно ефективна в інших моментах. Вона допомагає дуже добре розслідувати злочини по гарячих слідах. Тому що покриття камер досить велике. І ми можемо в момент вчинення злочину побачити і злочинця, і куди він побіг, передати оперативну цю інформацію. Плюс, нам це дуже допомагає зараз по такій складній ситуації, як ДТП зі зниклими. Тобто коли в нас один учасник дорожнього руху тікає і цю машину треба знайти. Тобто завдяки цим камерам ми вже з початку року розкрили більше сотні таких ДТП.

Є міф про ДТП з водіями, що їздять на автівках нерозмитнених. Чи справді їх важко знайти, важко встановити особу тощо?

— Безумовно. Тут певна проблематика є. Хочу одразу сказати, що під час ДТП водій на автомобілі іноземної реєстрації, він керується таким же законодавством, як в Україні, він все одно підлягає під таку ж відповідальність. Проблема з тим, що немає ніякого контролю, механізму за тим, як вони продаються, як вони реєструються. І фактично знайти людину, яка була за кермом цього автомобіля, дуже складно. Тобто зараз перевіряючи наш державний номерний знак, ми можемо перевірити власника автомобіля, вже вийти на нього. То тут ситуація трохи складніша. Хоча теж є можливість в тому, що ми можемо перевіряти по базі, чи складалися якісь адміністративні матеріали на цей автомобіль і хто був за кремом. Але єдиної бази того, кому ці автомобілі належать, хто їх завозить, як вони продаються, перепродаються, в нас наразі немає.

А ДФС не надає вам відповідні документи?

— Це питання до ДФС. Не до нас. Я повною мірою тут не володію ситуацією, як виглядає процедура завезення цього автомобіля і передачі, тому я тут вам не можу сказати, хто нам має що надавати — фіскальна служба чи якась інша, чи митники. Не знаю. З приводу ДТП і кількості, теж я вам не готовий сказати у відсотковому співвідношенні. Варто зосередитися на тому, що ДТП вчиняє не автомобіль. Автомобіль — це предмет, яким керує людина. І людина в нас, на жаль, чи на щастя, не євробляха, а людина в нас, як правило, з паспортом громадянина України.

У Києві з 24 по 27 травня пройдуть чоловічий і жіночий фінали Ліги чемпіонів УЄФА. Пан Крищенко сказав, що в питанні забезпечення порядку будуть переймати досвід у міжнародних партнерів. Що тут мається на увазі?

— Я в такому разі завжди кажу: краще спитайте у пана Крищенка, що він мав на увазі. З приводу поліцейських, безумовно, буде досить багато поліцейських. Точної кількості я поки що сказати не можу, тому що ще йде етап планування розрахунку того, скільки сил та засобів буде треба. Те, що ми можемо вам сказати, що очікується дуже велика кількість вболівальників, туристів, буде дуже велика кількість локацій. Через це в дні матчу буде досить значне перекриття центральної частини міста, тобто воно фактично все буде пішохідним, будуть згодом опубліковані заздалегідь ці локації, маршрути, де буде що перекрито, щоб люди уникали поїздок в центр власним транспортом, автомобілем. Насправді для поліцейських організувати це все буде досить складно, тому що дуже велика територія проведення цих заходів і велика кількість людей буде.

До того часу запрацює кінна поліція чи велополіція?

— Кінна поліція і велополіція і так вже працюють. Кавалерія вже працює. Велопатруль ми плануємо запустити з початку травня. Питання залежить, умовно, від погоди. Кавалерійський підрозділ вже працює, тобто вже нормально, він вже заступає на патрулювання.

Вони окремі райони патрулюють?

— Коні патрулюють, як правило, зелені зони, це великі парки – це Труханів острів, це Гідропарк, коні патрулюють ці території. Велопатруль також націлюємо на патрулювання паркових місцевостей, центральну частину міста, тому що велопатруль ми змогли минулого року довести, наскільки ефективність його при умовах важкого трафіку в центрі ефективніше, тому що доїхати – те, про що ми тільки що говорили про ДТП якесь, велосипедом буває значно швидше, ніж автомобілем. Час прибуття може бути 5-10 хвилин в центральній частині. Також, крім цього, ми насправді вирішуємо місця патрулювання, ми можемо патрулювати де завгодно в Києві. Дуже часто ми змінюємо локації патрулювання для велопатруля чи для кавалерії, реагуючи на звернення громадян або органів місцевого самоврядування. Можуть люди попросити або звернутись громада. Можемо якийсь період часу виставлятись, патрулювати цей парк.

Скільки у відсотковому співвідношенні серед патрульних жінок?

— В Києві це близько 23%.

Ця тенденція зросла після того, як почала реформуватись поліція?

— Я в міліції ніколи не працював, не знаю. Я можу сказати, що в патрульній поліції відсоток жінок значно більший, ніж до цього був в міліції, але ми не поділяємо на служби поліцейських на жінок і чоловіків.

Повідомлення від слухача: "Чому не штрафують і не евакуюють автомобілі, що паркуються на пішохідних переходах, тротуарах, газонах".

— Треба розуміти законодавчі можливості, точніше правові можливості для поліцейських. Ми не можемо штрафувати наразі автомобіль, якщо немає водія.

Ранее основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов заявлял, что у патрульных не хватает полномочий, чтобы выявлять нетрезвых водителей.

А юрист Евгений Крапивин отметил, что патрульные полицейские не знают, как применять законы.