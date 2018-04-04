наверх
04.04.201823:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Госбюджет ушел в минус на 1,6 млрд гривен - НБУ

    (обновлено: )13210
    Сводный бюджет Украины выполнен с профицитом на уровне 15,268 млрд грн, что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 17,980 млрд грн.
    Гривны на фоне флага Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Государственный бюджет за январь-февраль этого года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 млрд грн против 1,371 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: за выполнение бюджета украинцы заплатят ростом цен

    Читайте также: Глава Нацслужбы здоровья: выходец из бизнеса — на бюджетных миллиардах

    Как сообщается на сайте Национального банка, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом на уровне 15,268 млрд грн, что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 17,980 млрд грн.

    Как сообщалось, государственный бюджет за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

    Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы — 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

    Напомним, президент США Дональд Трамп подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Яма на дороге в Житомире
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине
    Назар Холодницкий
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП