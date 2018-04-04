Госбюджет ушел в минус на 1,6 млрд гривен - НБУ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Государственный бюджет за январь-февраль этого года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 млрд грн против 1,371 млрд грн профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом на уровне 15,268 млрд грн, что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 17,980 млрд грн.

Как сообщалось, государственный бюджет за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 млрд грн, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы — 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине.