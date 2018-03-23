Трамп подписал бюджет, предусматривающий помощь Украине

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет на 2018 год объемом в 1,3 триллиона долларов, на который ранее грозил наложить вето. Об этом он заявил, выступая в пятницу перед журналистами.

Американский лидер отметил недостатки этого документа и сообщил, что больше "никогда не подпишет" бюджет подобный этому.

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Ранее в пятницу Трамп пригрозил наложить вето на принятый конгрессом бюджет из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам. DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов. Это он повторил и на конференции в пятницу.

Бюджет объемом в 1,3 триллиона долларов предусматривает рост расходов на оборону на 80 миллиардов — это крупнейшее повышение военных расходов за полтора десятилетия. Всего оборонные расходы составят 700 миллиардов долларов.

В бюджете заложены средства на "борьбу с влиянием России" в размере 250 миллионов долларов. Также 200 миллионов предусмотрены на военную помощь Украине.

Демократы, которые находятся в меньшинстве в обеих палатах конгресса, дважды в 2018 году оставляли правительство без финансирования, добиваясь уступок от республиканцев. В результате многие требования демократов так и не были удовлетворены. В бюджете нет мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте. Также демократам не удалось заблокировать ассигнования на строительство пограничной стены, которого добивается президент Трамп. На эти цели было выделено 1,6 миллиарда долларов — намного меньше, чем 25 миллиардов, первоначально запрошенных администрацией.