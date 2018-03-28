Прикарпатье: на зарплаты бюджетникам не хватает более 485 млн

РИА Новости Украина

Благодаря финансовой децентрализации в местных бюджетах денег стало больше, по крайней мере так говорят в правительстве. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, за четыре года реформы местные бюджеты увеличились примерно в три раза.

Но несмотря на это, в городах, районах и ОТГ то не хватает денег на зарплату бюджетникам. Например, в Ивано-Франковской области не хватает 485 млн 200 тыс гривен, пишет издание Блиц.info.

Проблема с выплатой зарплат бюджетникам в нашей области, и, наверное, не только в нашей, возникает из года в год. А все потому, что деньги на эти зарплаты поступают из разных источников.

Например, медработникам платят по государственной субвенции, а рассчитывают ее по специальной формуле.

"Медицинская субвенция рассчитывается на одного жителя, — объясняет директор департамента финансов Ивано-Франковской ОГА Ирина Мацкевич. — То есть размер субвенции напрямую зависит от количества населения в районах".

В каждом районе есть сеть медучреждений: ФАПы, амбулатории, больницы и поликлиники. И если эта сеть большая, а жителей мало, то денег может и не хватать. Так, сейчас медучреждениям Прикарпатья не хватает 220 млн 200 тыс грн.

"В таком случае есть два варианта — оптимизировать сеть учреждений здравоохранения или привлекать средства из местных бюджетов, — говорит Мацкевич. — Понятно, что первый вариант не является популярным решением для депутатов местных советов, поскольку это приведет к сокращению работников. При этом, когда формировали бюджеты на местах, то денег на зарплаты медработникам не предусмотрели".

Кроме того, в 2016 году Минздрав отменил нормативы и типовые штаты для учреждений здравоохранения. Это означает, что главные врачи сами определяют количество медсестер, санитаров и уборщиц.

"Главный врач, распоряжается финансовым ресурсом, отвечает за штат работников, — говорит Ирина Мацкевич. — Он сам должен определять, сколько ему нужно врачей и админперсонала, а также целесообразно ли содержать другие заведения. Но оптимизировать работу никто не спешит, возникают финансовые трудности. А людям все равно, кто должен выплачивать им зарплату — государство или местные власти".

Исправить проблему с финансированием должна помочь медреформа. Ведь принцип "деньги следуют за пациентом" поможет упорядочить сети медучреждений. В Минздраве подчеркивают: маломощные, плохо оснащенные и недостаточно загруженные больницы будут перепрофилированы. Например, на реабилитационные, диагностические центры или хосписы. И получать средства они будут — за конкретные услуги.

Не хватает дотаций



Работники образования тоже получают зарплату из государственной субвенции. Правда, не все, а только учителя.

"Опять же — формула расчета, которая определяет размер субвенции. — говорит главный финансист области. — Ежегодно эта формула меняется. Однако, как и в прошлом году, так и в этом году образовательная субвенция предусмотрена только на зарплату учителям".

В этом году государственной субвенции оказалось мало, пока на зарплату педагогам Прикарпатья не хватает почти 200 млн грн.

И кроме учителей, в школах еще работает техперсонал. Они получают зарплату из местных бюджетов. Оттуда же платят и работникам детсадов, внешкольных заведений, спортивных и музыкальных школ.

Отдельно из госбюджета выделяются дотации на содержание учреждений образования и здравоохранения. Распределяет эти дотации между местными бюджетами облгосадминистрация — в соответствии с их потребностями. Однако есть определенный нюанс. Медучреждения могут использовать эти деньги только на оплату энергоносителей. Зато дотации на образовательные учреждения могут идти не только на энергоносители, а частично покрывать и зарплаты, например, техработников.

В начале марта областной совет уже обратилась к правительству с просьбой перечислить ежемесячную дотацию. В частности, просили увеличить ее в первом квартале на 11 млн 300 тыс грн — за счет уменьшения в последние три месяца года.

РИА Новости Зарплаты министров и украинцев в цифрах. Инфографика

А вот относительно зарплат работникам других бюджетных учреждений, например, учреждений культуры, социальной защиты и т.д., то для них никаких государственных дотаций или субвенций не предусмотрено. Это исключительно головная боль местных органов власти.

Почему нет денег?

В основном проблемы с выплатой зарплат возникают из-за того, что местные органы власти не предусмотрели этих денег, когда формировали свои бюджеты на 2018 год. А не предусмотрели, так как понадеялись на государственную субвенцию.

Уже начиная с февраля, проблемы с зарплатами начались в Богородчанском, Верховинском, Косовском, Надвирнянском, Рожнятовском и Тлумацком районах. Также есть проблемы с бюджетами объединенных общин.

"Дело в том, что новосозданные ОТГ не имеют опыта формирования бюджетов, — объясняет Ирина Мацкевич. — Они сейчас озвучили суммы, которые им якобы не хватает, но мы совместно начинаем анализировать цифры, то получается совсем другая картина. Сейчас они только учатся управлять финансовым ресурсом и на это нужно время".

В общем, чтобы год прошел без долгов и задержек, области сейчас не хватает 485 млн 200 тыс гривен. Депутаты облсовета направили обращение в Минфин, чтобы эти деньги выделили из государственного бюджета. Ответа пока нет.

С другой стороны, перед тем, как выделить средства, Минфин анализирует расходы местных бюджетов и тогда решает, давать дополнительные субвенции или нет.

"На прошлой неделе у нас была встреча с представителями городского совета Ивано-Франковска, — рассказывает Ирина Мацкевич. — У них, как и в других городах, есть проблемы с образовательной субвенцией. И в 2017 бюджет Франковская значительно вырос и они имели достаточно финансового ресурса. Однако за эти деньги ремонтировали улицы, клали брусчатку и тому подобное. А когда мы обращаемся к Минфину с просьбой выделить дополнительные средства, то там спрашивают: как так случилось, что город почти миллиард гривен перевыполнения бюджета, а на зарплату не хватает?"

Страйк поможет?

Во время одного из недавних оперативных совещаний у мэра Ивано-Франковска начальница финансового управления Виктория Сусанина сообщила, что городу не хватает 50 млн грн на зарплату медикам и 70 млн для педагогов. А если еще посчитать плату за энергоносители, то в совокупности не хватает где-то 150 млн грн.

Такие цифры возмутили мэра Руслана Марцинкива. Мол, единственное, что сделала центральная власть — анонсировала реформы, и ни механизма, ни финансирования для их реализации нет. Поэтому все расходы ложатся на местные бюджеты.

"Образовательная и медицинская реформа привели к тому, что на зарплату не хватает миллионов, — говорит Марцинкив. — Власти говорят, что все хорошо, но это ложь. Как надо будет, мы найдем деньги. Но не позволим совать руки в наших карманов".

При этом Руслан Марцинкив предложил решить проблему забастовкой.

"Своих людей нельзя ставить на колени, — заявил мэр. — Я не сторонник радикальных акций, но если другие инструменты не действуют, нужно готовиться к общегородской забастовке медиков и педагогов".

Забастовку планируют на конец марта. Можно ли именно так решить проблему? Разве временно. Скорее всего, Минфин выделит дополнительные субвенции, хотя вопрос может затянуться и до конца года. А дальше? Вероятно, надо учиться считать, не отдавать свое, не требовать лишнее.