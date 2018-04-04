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    "Финансовая пирамида". Ущерб по делам "ПриватБанка" составляет 150 млрд грн

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    Неработающий банкомат ПриватБанка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Ущерб по делам государственного "ПриватБанка" составляет 150 миллиардов гривен. Об этом в ходе своего выступления в Верховной Раде заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

    "Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах Антикорупционного бюро, составляет больше 150 млрд гривен. Это то, что было украдено уже после Революции", — заявил Сытник.

    Помимо этого было отмечено, что в указанных делах фигурируют как бывшие владельцы "ПриватБанка", так и сотрудники Национального банка Украины. Глава НАБУ также подчеркнул, что "Приватбанк" фактически является финансовой пирамидой, строительство которой длилось годами. Он уверяет, что в рамках этих уголовных производств будут подготовлены подозрения.

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