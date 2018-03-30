Долг украинцев за коммуналку заметно вырос - Госстат

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Долг населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в феврале увеличился на 11,9% — до 36,8 миллиарда гривен по сравнению с январем 2017 года, сообщила в пятницу Государственная службы статистики.

"На конец февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 миллиарда гривен, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 миллиарда гривен", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился до 3,8 миллиарда гривен.

"В феврале 2018 года населением страны оплачено за жилищно-коммунальные услуги 10,3 миллиарда гривен, что составляет чуть более 75% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии 3 миллиарда гривен", — добавили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, по данным Госстата, с января по февраль этого года общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату ЖКУ, составила 352,1 млн грн.