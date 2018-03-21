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    Экономика

    Госстат сообщает о росте ВВП в 2017 году

    (обновлено: )84
    Согласно данным Госстата Украины, подсчет проводился без учета временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости Украина. В 2017 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,5% по сравнению с 2016 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 982,920 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма).

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    РИА Новости Украина
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    Об этом сообщают УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики. 

    По уточненным данным Госкомстата, в октябре-декабря 2017 года реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 году до 894 022 000 000 гривен (в фактических ценах).

    По сравнению с третьим кварталом 2017 года с учетом сезонного фактора ВВП повысился на 0,5% (без учета временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма

    ВВП за первый квартал 2017 повысился на 2,8% до 591 008 000 000 гривен, за второй квартал 2017 повысился на 2,6% до 664,760 млрд гривен, за третий квартал 2017 повысился на 2,4% до 833,130 млрд гривен.

    Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что рост ВВП в Украине в 2017 году составил 2,1%.

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