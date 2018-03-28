В Украине взлетают цены на капусту

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Белокочанная капуста стремительно дорожает во второй половине марта в Украине.

"Капуста потеснила свеклу с места лидера ценового роста в украинском "борщевом наборе", — пишет info.shuvar.

Первая волна подорожания на рынке была зафиксирована в начале января, но уже в феврале цены на продукцию преимущественно проседали. Скачок цены в марте стал крупнейшим за весь текущий сезон, за последние две недели цены на капусту взлетели более чем на треть — за указанный период на оптовых рынках продукция подорожала с 4-4,5 грн/кг до 6-7 грн/кг.

"Цены на капусту дублируют прошлогодний тренд и даже опережают его. К тому же, цена сегодня в 1,5 раза выше, чем год назад и в 3 раза выше, чем в соседней Польше. Именно поэтому на рынке Украины с начала недели начали появляться первые партии импортной капусты. Импортная капуста предлагается в достаточно высоком диапазоне цен 7-8 грн/кг", — сказано в сообщении.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что с января по февраль в Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.