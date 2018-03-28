наверх
28.03.201817:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Украине взлетают цены на капусту

    (обновлено: )11920
    За последние две недели марта цены на капусту взлетели более чем на треть - за указанный период на оптовых рынках продукция подорожала с 4-4,5 грн/кг до 6-7 грн/кг.
    Капуста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Белокочанная капуста стремительно дорожает во второй половине марта в Украине.

    "Капуста потеснила свеклу с места лидера ценового роста в украинском "борщевом наборе", — пишет info.shuvar.

    Цены на продукты в Украине. Инфографика
    РИА Новости
    Почти сравнялись. Цены на продукты в Украине и Европе

    Первая волна подорожания на рынке была зафиксирована в начале января, но уже в феврале цены на продукцию преимущественно проседали. Скачок цены в марте стал крупнейшим за весь текущий сезон, за последние две недели цены на капусту взлетели более чем на треть — за указанный период на оптовых рынках продукция подорожала с 4-4,5 грн/кг до 6-7 грн/кг. 

    "Цены на капусту дублируют прошлогодний тренд и даже опережают его. К тому же, цена сегодня в 1,5 раза выше, чем год назад и в 3 раза выше, чем в соседней Польше. Именно поэтому на рынке Украины с начала недели начали появляться первые партии импортной капусты. Импортная капуста предлагается в достаточно высоком диапазоне цен 7-8 грн/кг", — сказано в сообщении.

    Ранее Государственная служба статистики сообщила, что с января по февраль в Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Табличка у входа в здание посольства Украины в РФ
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?