В Украине снова подорожала сельхозпродукция

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина.

С января по февраль в Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что продукция растениеводства за январь-февраль подорожала на 8,5%, а животноводства — на 21,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем этого года сельхозпродукция подорожала на 1,4%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 2,1%, а животноводства — подешевела на 1,5%.

По сравнению с февралем 2017 года средние цены в феврале этого года выросли на 10%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 8,1%, а животноводства — на 19,1%.

Как сообщалось ранее, ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса в среднем значительно меньше расходов европейцев.