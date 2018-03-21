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    Экономика

    В Украине снова подорожала сельхозпродукция

    (обновлено: )25320
    По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем этого года сельхозпродукция подорожала на 1,4%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 2,1%, а животноводства - подешевела на 1,5%.
    Овощи и фрукты. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. 

    Вареники
    RIA News Игорь Костин | Перейти в фотобанк
    Вот вам правда о ценах на продукты — глава BRDO
    С января по февраль в Украине средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями выросли на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики.

    Отмечается, что продукция растениеводства за январь-февраль подорожала на 8,5%, а животноводства — на 21,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года.

    По данным Госстата, в феврале по сравнению с январем этого года сельхозпродукция подорожала на 1,4%. В частности, растениеводческая продукция выросла в цене на 2,1%, а животноводства — подешевела на 1,5%.

    По сравнению с февралем 2017 года средние цены в феврале этого года выросли на 10%. В частности, стоимость продукции растениеводства увеличилась 8,1%, а животноводства — на 19,1%.

    Как сообщалось ранее, ежемесячные расходы украинцев на продукты питания и товары повседневного спроса в среднем значительно меньше расходов европейцев.

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