Пресс-конференция: Весна. Подорожает все

Во вторник, 6 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходила пресс-конференция на тему "Весна. Подорожает все".

Вице-премьер-министр Павел Розенко подтвердил планы власти повысить гражданам минимальную заработную плату: с 3723 грн до 4100 грн. Министр утверждал, что из-за увеличений поступлений в бюджет Пенсионного фонда, повышение заработной платы вполне возможно. Однако МВФ против этого — без реального роста экономики поднимать зарплату не выгодно, т.к. это приведет к инфляции и росту цен. Также, как показал опыт предыдущего повышения минималки, это становится сильным ударом для малого бизнеса.

Важный фактор, влияющий на цены, — курс гривны. Финансовые эксперты говорят, что весной курс ожидается в среднем на уровне 27 грн/$. Но весной начнется посевная, и аграрии будут менять валюту на гривну, т.е. укрепиться гривне, возможно, и не дадут. Касательно цены на газ и коммунальные тарифы — эксперты рынка уверены, что они будут расти.

В Украине повышение цен на продукты весной стало традицией. Уже объявлено о повышении цен на сахар. Подорожают мясо, молочка и овощи. Эксперты говорят, что молочка будет расти в цене потому, что в стране продолжает падать поголовье скота. Как всегда подорожают овощи — из-за цен на солярку и электроэнергию. Хранение овощей тоже предполагает затраты, которые потом отражаются на стоимости товара. Яйца, которые зимой начинают падать в цене, в этом году не подешевели, возможно, это сговор производителей, указывают эксперты. Куриное мясо будет также расти в цене, и, хотя для его роста нет оснований, но свинина и говядина будут повышаться в цене, соответственно, производители курятины не будут отставать.

В апреле подорожают билеты на поезда. Первый раз цену поднимут в апреле и еще раз в октябре. В УЗ традиционно обещают за счет повышения цен "улучшить" качество перевозок.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 06 марта в 13.00

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