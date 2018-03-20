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    Киев

    Маршрутки в Киеве могут подорожать

    (обновлено: )6010
    Как отмечается, городские власти хотят вывести из "тени" доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров.
    Общественный транспорт. Архивное фото
    РИА Новости Украина Анна Иванова

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киевской мэрии началась подготовка к конкурсу частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. В КГГА уверяют, что требования к конкурсантам самые жесткие. Ограничиться только современным подвижным составом у них не получится.

    Бусы также должны быть оборудованы GPS-трекерами и валидаторами для единого билета, а водители — обеспечены униформой. По словам перевозчиков, все эти требования могут привести к подорожанию проезда в маршрутках.

    Как сообщили в коммунальной службе перевозок, документы на участие в конкурсе, который состоится 30 марта, подали уже 10 претендентов.

    "Можно отметить наличие значительного количества современных автобусов 2017 и 2018 годов в заявках, что является положительной для города тенденцией", — рассказали "Сегодня" в коммунальной службе перевозок.

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    Речь идет о бусах стандарта Евро 5 с электронным табло и низким полом, что важно для пассажиров с ограниченной мобильностью. Помимо этого, отдельным требованием для перевозчиков будет установка валидаторов для единого билета, который власти планируют запустить в наземном общественном транспорте этой осенью.

    "Это обязательное условие для всех частных перевозчиков, у которых закончился договор, с которыми он был расторгнут или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут. Все должны будут приобрести новое оборудование и установить его", — заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

    Таким образом городские власти хотят вывести из "тени" доходы от перевозок в частном гортранспорте, а также упростить способ оплаты для пассажиров. "Это позволит пассажирам оплатить проезд электронным билетом, карточкой с системой PayPass. У них появится единый способ оплаты в любом транспорте независимо от того, коммунальный он или частный", — объяснил Давтян. Что касается других новшеств, формы для водителей и GPS-трекеров, то победители конкурса должны будут внедрить их в своем парке в течение трех месяцев.

    По словам директора компании-перевозчика Николая Бацана, внедрение всех этих новшеств может привести к подорожанию проезда в маршрутках, мол, приобретение и установка валидаторов, GPS-трекеров и даже приобретение форменной одежды для водителей должны окупаться.

    "С внедрением этих новшеств стоимость проезда может повыситься на 1—2 гривны. Если мы хотим пользоваться качественными услугами, то должны за это платить", — считает Бацан.

    В коммунальной службе перевозок поясняют, что стоимость проезда устанавливают перевозчики.

    Напомним, власти Киева обязали маршрутчиков установить валидаторы.

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