Кабмин отменил продажу акций двух облэнерго – СМИ

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Аукционы по продаже блокирующих пакетов акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, которые были назначены на 20 и 30 марта соответственно, отменены. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Украинскую биржу, где должны были состояться торги.

"Назначенный на завтра аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго отменен. Также отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 30% акций Сумыоблэнерго", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабмина, которое состоялось сегодня.

Ранее стартовая цена 25% акций Одессаоблэнерго была снижена с 631 млн грн летом 2017 года до нынешних 149 млн гривен. По информации источников, на участие в аукционе была получена заявка только одной компании, название которой не разглашается.

В свою очередь 30% акций Сумыоблэнерго были оценены в 106 млн грн. Мажоритарный пакет акций Одессаоблэнерго подконтролен VS Energy, а Сумыоблэнерго контролируются компаниями Константина Григоришина и Игоря Коломойского.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о приватизации.