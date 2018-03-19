наверх
19.03.201822:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин отменил продажу акций двух облэнерго – СМИ

    (обновлено: )189
    Назначенный на завтра аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго отменен. Также отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 30% акций Сумыоблэнерго.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Аукционы по продаже блокирующих пакетов акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, которые были назначены на 20 и 30 марта соответственно, отменены. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает "112 Украина" со ссылкой на Украинскую биржу, где должны были состояться торги.

    "Назначенный на завтра аукцион по продаже 25% акций Одессаоблэнерго отменен. Также отменен запланированный на 30 марта аукцион по продаже 30% акций Сумыоблэнерго", – сообщили в пресс-службе.

    Отмечается, что такое решение было принято после заседания рабочей группы Кабмина, которое состоялось сегодня.

    Ранее стартовая цена 25% акций Одессаоблэнерго была снижена с 631 млн грн летом 2017 года до нынешних 149 млн гривен. По информации источников, на участие в аукционе была получена заявка только одной компании, название которой не разглашается.

    В свою очередь 30% акций Сумыоблэнерго были оценены в 106 млн грн. Мажоритарный пакет акций Одессаоблэнерго подконтролен VS Energy, а Сумыоблэнерго контролируются компаниями Константина Григоришина и Игоря Коломойского.

    Напомним, в Украине вступил в силу закон о приватизации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Информационный центр ЦИК РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Здание МИД РФ
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Заседание Верховной рады Украины
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине