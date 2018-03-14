В Нацбанке показали, как округлять суммы при наличных расчетах

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины сообщает, что в рамках продолжения политики оптимизации наличного оборота с 1 июля Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.

НБУ в среду сообщил, что вводя в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен и прекращая печатать банкноты этих номиналов, не будет изымать их из обращения. В понедельник пресс-служба регулятора сообщала, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. В среду он представил эти новые монеты.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении — это более 8 млрд монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будет заменен монетами. Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится вдвое, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И этот эффект мы увидим уже через два-три года", — заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

bank.gov.ua Как будут округляться суммы при наличных расчетах

Для упрощения расчетов устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, которая заканчивается на 1-4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, заканчивается на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами.

В Украине и дальше можно будет использовать разменные монеты мелких номиналов, а торговые сети — устанавливать маркетинговые цены, которые заканчиваются на 99 копеек, отмечает Нацбанк.