НБУ показал монеты, которыми заменит мелкие банкноты

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен.

Теперь банкноты этих номиналов печататься не будут, но их пока не будут изымать из обращения, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

Также Нацбанк в среду презентовал новые монеты.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении… Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот", — говорится в сообщении.

Как отмечается, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

РИА Новости Украина Евгений Котенко Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

РИА Новости Украина Евгений Котенко Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

В понедельник пресс-служба регулятора сообщала, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.