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    НБУ показал монеты, которыми заменит мелкие банкноты

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    Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты в 1, 2, 5 и 10 гривен.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Теперь банкноты этих номиналов печататься не будут, но их пока не будут изымать из обращения, сообщила в среду пресс-служба регулятора.

    Также Нацбанк в среду презентовал новые монеты.

    "Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени — пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении… Изымать из обращения банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен Национальный банк не будет, но прекратит печатать эти банкноты и дополнительно пополнять ими денежный оборот", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, замена банкнот низких номиналов на монеты соответствует практике стран ЕС.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень

    В понедельник пресс-служба регулятора сообщала, что Нацбанк планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов. 

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