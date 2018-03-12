Падение гривны в 2018-м превысит все прогнозы — Скаршевский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В мире существуют разные индексы потребительских цен. И теперь в Украине есть альтернатива "индексу борща" и индексу Биг-Мака — так называемый индекс украинского вареника. Новый сервис, разработанный Офисом эффективного регулирования BRDO, показывает актуальные цены на продукты как в региональном разрезе, так и по стране в целом.

Насколько необходим новопридуманный индекс, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Может ли подобный индекс помочь сделать вывод о реальном уровне инфляции в стране?

— В любом случае, такие индексы дают альтернативу, и они иногда даже более точно отображают реальную ситуацию. Например, возьмем сейчас индекс борщевого набора, то что уже достаточно давно в Украине рассчитывается. Во всяком случае, в прошлом году мы знаем, на сколько он вырос, и если его брать, то цены выросли на 35% по борщевому набору. А официальная статистика показывает, что на 14% в 2017 году выросли цены. На мой взгляд, индекс борщевого набора — более объективный, потому что люди в Украине — преимущественно люди с небольшими доходами, и они намного больше тратят на еду, на продукты питания, чем это учитывается в общем индексе цен, который рассчитывается Госкомстатом. Потому что Госкомстат считает, что украинцы тратят на питание всего 40% своих расходов. По другим статистическим данным — это 60%, и чем ниже доходы населения, это может доходить до 80% расходов на продукты питания. Поэтому такие индексы больше отображают реальность, чем общий индекс Госкомстата. Что касается индекса по вареникам, мы вообще его еще не видели, презентация только сегодня будет. Это тоже будет более-менее объективно, потому что это — продукты для более бедных людей, поэтому будет и более применимо, чем тот же индекс инфляции, рассчитываемый Госкомстатом.

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Как доступ к таким данным в онлайне может использоваться для себя обычный украинский потребитель?

— Обычный потребитель, любой человек, и мы с вами, все прекрасно понимают, какие цены. Потому что мы заходим в магазин, супермаркет и видим, что это совершенно не совпадает с Госкомстатом. Естественно, что этот рассчитываемый индекс и эти новые альтернативные индексы, они никак не влияют на повышение доходов украинцев. Но это и не их функция. Просто будет больше информации для тех, кто интересуется, насколько выросли цены и так далее. Это будет полезным инструментом. Наверное, это больше для экспертов, для сопоставления, но для граждан, им какая разница, какие индексы существуют? Им главное, чтобы их доходы повышались и цены были стабильными, но, к сожалению, ни того, ни другого в ближайшее время ожидать не стоит.

Поясните свой прогноз по инфляции на этот год.

— В любом случае, если повышение зарплат и доходов не основываются на экономическом росте, это будет и влияет на рост цен, мы это увидели, например, в прошлом году, когда в два раза повысили минимальную зарплату, и это сказалось, в том числе и на ускоренном росте цен. В этом году также будет двухзначная инфляция, как и в прошлом, по моим прогнозам, оценкам, это 12% и 14% в этом году, приблизительно на уровне прошлого года, только драйвером в этом году будут уже больше девальвационные процессы, которые ускорятся со второй половины этого года. Даже если мы посмотрим закон о бюджете на 2018 год, то там правительство прогнозирует 11% девальвацию. И эта девальвация, естественно, будет влиять на рост цен, потому что Украина — импортозависимая страна. Естественно, мы живем сейчас уже в предвыборный год, в следующем году — две избирательные кампании, я думаю, что таки в следующем году, маловероятно, что Петр Порошенко сегодня скажет: "Я устал, я ухожу". И это будет повышение еще больше минимальной зарплаты. И так повысили — будет со второго квартала 4 200 гривен, возможно, еще под конец года это сделают. Но ключевое будет — это девальвация, которая превысит прогнозы правительства, потому что мировая внешнеэкономическая конъюнктура, она будет ухудшаться со второй половины года, будет меньше притока валюты, спрос на импорт будет увеличиваться, приток валюты будет меньше, девальвация ускорится, и это сразу перенесется на внутренние цены. Поэтому я говорю, такой базовый уровень — это 12-14%, и если будут еще какие-то политические пертурбации, то и еще более мощный социальный популизм, то инфляция может быть еще выше.

Если будут повышены тарифы на газ для населения, что активно обсуждается в последнее время, каким образом это отразится на росте цен?

— Конечно, напрямую повлияет. Сразу же повысится и цена… тарифы на отопление, на воду, это если брать ЖКУ. И они-таки повысятся, я так предполагаю, возможно, не на 62% повысится тариф на природный газ для населения, как этого хочет "Нафтогаз", но на 15-20% эти тарифы повысятся. Потому что я так думаю, что Владимир Гройсман хочет получить хотя бы еще один кредитный транш от МВФ, потому что иначе вообще как-то не будет результатов его работы видно.

К слову, по словам главы Офиса эффективного регулирования BRDO Алексея Гончарука, в Украине не хватает честной информации об изменении цен на продукты, на основании которой можно было бы делать выводы об инфляции. Поэтому теперь узнать правду поможет "индекс вареника".