Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

"В Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят", — сообщает НБУ.

Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

Ранее в Нацбанке сообщили, что чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года.