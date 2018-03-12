наверх
12.03.201823:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк заменит бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен монетами

    (обновлено: )33411
    В Национальном банке сообщили, что можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины намерен заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Игорь Шевченко, facebook
    Кредитный реестр НБУ уменьшит проблемную задолженность – эксперт

    "В Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении. Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят",  — сообщает НБУ.

    Напомним, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015.

    Ранее в Нацбанке сообщили, что чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом в 500 гривен. Преимущественно это банкноты старого образца 2006 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Маломуж
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом