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    В Украине значительно увеличилось автопроизводство

    (обновлено: )49115
    На украинских заводах в феврале было произведено 721 автотранспортное средство, что почти вдвое превысило результат прошлогоднего февраля и на 26,5% - января текущего года.
    Производство автомобилей
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украинские автопредприятия в январе-феврале 2018 года произвели 1291 автотранспортное средство, что на 70,8% больше, чем за два месяца 2017 года. Об этом в понедельник, 12 марта, сообщает "Укравтопром".

    Отмечается, что выпуск легковых автомобилей вырос на 94,1% — до 1085 единиц.

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    В то же время выпуск коммерческих автомобилей сократился на 38,5% — до 67 единиц, тогда как выпуск автобусов возрос на 58% — до 139 единиц.

    На украинских заводах в феврале было произведено 721 автотранспортное средство, что почти вдвое превысило результат прошлогоднего февраля и на 26,5% — января текущего года.

    В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых выпущено 606 единиц. Также в прошлом месяце произведено 35 грузовых автомобилей, что на 30% ниже показателя прошлогоднего февраля, но на 9,4% превысило результат января этого года.

    Производство автобусов выросло на 51% к февралю-2017 и на 35,6% — к январю-2018 — до 80 единиц.

    В марте сообщалось, что в Украине существенно вырос уровень травматизма на производстве.

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