Омбудсмен открыла производство по факту реадмиссии Саакашвили

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство по факту реадмиссии экс-президента Грузии Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщил представитель омбудсмена по связям с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга.

"Сейчас омбудсмен открыла производство по поводу реадмиссии экс-президента Грузии М.Саакашвили. Это делается для того, чтобы выяснить, были ли нарушены его права в рамках реадмиссии. В частности, соответствующие запросы и обращения были направлены в ГПУ, чтобы получить официальный ответ относительно его статуса во всех делах, в миграционную службу, для того, чтобы выяснить, на основании чего это было сделано, и в Государственную пограничную службу, чтобы понять, каким образом господин Саакашвили был доставлен в Польшу с применением частного самолета ", — цитирует УНН Чаплыгу.

Он добавил, что после полученных ответов Лутковская даст пресс-конференцию и обнародует все собранные материалы.

"Если мы видим нарушения в определенных действиях тех или иных органов власти, то мы направляем свои акты реагирования с рекомендациями по устранению выявленных нарушений", — резюмировал Чаплига.

Накануне Саакашвили выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил" уже сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

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Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".