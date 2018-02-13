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    В мире

    В Литве хотят узаконить производство самогона

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    Ожидается, что разрешение на производство, хранение и потребление домашней водки смогут получить фермеры, которые зарегистрировались в регистре домашних хозяйств Литвы. Концентрация спирта в домашней водке и других подобных напитках не должна превышать 65 процентов.
    Питейные заведения
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Депутаты литовского Сейма из партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис и Витаутас Камблявичюс предложили узаконить производство и потребление традиционных литовских спиртных напитков, сообщает Sputnik Литва.

    Парламентарии представили соответствующие поправки к закону о контроле за алкогольной продукцией. Отмечается, что концентрация спирта в домашней водке и других подобных напитках не должна превышать 65 процентов.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ожидается, что разрешение на производство, хранение и потребление домашней водки смогут получить фермеры, которые зарегистрировались в регистре домашних хозяйств Литвы. Это означает, что фермеры оказывают услуги, соответствующие требованиям сельского туризма, и имеют сертификаты традиционных ремесленников.

    Как отметил Жемайтайтис, в Австрии владельцы личных хозяйств могут производить до 51 литра домашней водки, не облагаемой налогом. В Бельгии вообще нет ограничений по производству домашних спиртных напитков, а в Чехии можно производить до 30 литров домашнего алкоголя в год, уплатив льготный акцизный налог.

    Даже такие сборы ежегодно приносят чешской казне до 220 миллионов евро. Похожий опыт есть у Венгрии и Франции. Во всех случаях обязательным условием является производство алкогольной продукции только из собственного сырья. Жемайтайтис призвал не игнорировать то, что объемы производства домашнего алкоголя в Литве растут. Политик напомнил, что его легализация не только может принести деньги в бюджет и привлечь туристов, которые захотят попробовать традиционные литовские напитки, но и поможет бороться с производителями нелегального спиртного.

    Согласно отчету Eurostat, страны Балтии являются лидерами ЕС по потреблению алкоголя. Возглавила рейтинг Эстония, где 5,6% потребительских расходов граждан за прошлый год пришлись на спиртное. Следом идут Латвия и Литва с показателями в 4,8% и 4,2% соответственно.

    С 1 января в Литве вступил в силу закон об ограничении употребления спиртного. С 2018 года алкогольные напитки можно будет покупать лицам, достигшим 20 лет. Время их продажи в магазинах и в местах общественного питания значительно сократилось: продавать напитки разрешено в будние дни и по субботам с 10.00 до 20.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00.

    Ранее сообщалось, что в Украине за год цены на алкогольные напитки выросли на 11,4%.

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