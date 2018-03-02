"Укртрансгаз": ситуация на входе в украинскую "трубу" - критическая

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. По состоянию на 14.00 ситуация по обеспечению "Газпромом" давления на входе в ГТС Украины продолжает оставаться критической, сообщает госкомпания-оператор "Укртрансгаз".

"Давление в магистральных газопроводах на ГИС "Суджа" составляет 50,9 кгс / см2, несмотря на контрактных обязательства в 60 —65 кгс / см2. ПАО "Укртрансгаз" как оператор газотранспортной системы Украины срочно сообщил в мониторинговую миссию Европейской Комиссии о том, что безответственные действия Газпрома в последние дни создают значительные риски обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для отечественных потребителей", — отмечает "Укртрансгаз".

Накануне российская сторона не поставила в Украину уже предоплаченные объемы газа, которые НАК "Нафтогаз Украины" начал закупать у ОАО "Газпром".

"Такие действия создали соответствующую недостаток ресурса в украинской газотранспортной системе, что требовало от оператора ГТС Украины экстренно осуществить полную перепланировку режима работы ГТС с целью обеспечения возможности поставки необходимых дополнительных объемов газа из стран ЕС. Кроме того, Укртрансгаз обращает внимание миссии на то, что несмотря на значительное увеличение транзита газа по территории Украины за последние 4 суток (с 217 млн ​​м3 до 257 млн ​​м3), Газпром не выдерживает надлежащий уровень давления в магистральных газопроводах на входных точках в украинскую ГТС", — сообщает "Укртрансгаз".

Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"на поставку и транзит газа.