Нацбанк существенно укрепил гривну

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 1 марта, укрепил курс гривны по сравнению с предыдущим банковским днем.

На сайте регулятора указано, что официальные курсы валют установлены на следующем уровне: доллар — 26,81 грн, евро — 32,74 грн и 10 рублей — 4,75 грн.

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Официальные курсы валют 28 февраля были такими: доллар — 26,95 грн, евро — 33,15 грн и 10 рублей — 4,84 грн.

Таким образом, курс гривны по отношению к доллару укрепился на 14 копеек, к евро — на 41 копейку, а к 10 российским рублям — на 9 копеек.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что падение гривны в январе вызвано уменьшением экспорта и продолжением выплат за границу.