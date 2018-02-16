Гривна резко пошла вниз на межбанке

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В пятницу, 16 февраля, котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,84-26,88 гривны за доллар, сообщает Finance.ua.

На 11:40 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США — 26,98-27,02 гривны; евро — 33,80-33,85 гривны; российский рубль — 0,4788-0,4801 гривны.

Евро к 8:15 по киевскому времени 16 февраля стоил 1,2547 доллара по сравнению с 1,2414 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Национальный банк установил официальные курсы валют на 16 февраля, доллар и евро снова подорожали по отношению к гривне. После длительного снижения курс доллара повысился 10 копеек до 26,75 грн/долл. Курс евро также вырос до 33,43 грн/евро (плюс 52 копейки). Российский рубль подорожал на 10 копеек до 4,72 грн/10 руб.