Кабмин создал комиссию по защите бизнеса от произвола силовиков

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса от противоправных действий правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы презентуем проект постановления, разработанного по поручению премьера, который фактически запускает работу этой комиссии. Эта комиссия будет состоять из представителей большинства бизнес-ассоциаций и правозащитников, в этой комиссии не будет силовиков, правоохранителей", — сообщил глава Минюста Павел Петренко на заседании правительства.

Он сообщил, что в компетенцию комиссии будет входить рассмотрение дел и обращений о нарушениях правоохранителями интересов украинских предприятий. Также она будет заниматься обобщением типичных нарушений со стороны правоохранителей и готовить предложения правительству по изменению законодательства для устранения проблемных вопросов. Кроме того, комиссия займется подготовкой кадровых предложений по правоохранительным органам, которые будут допускать нарушения в отношении бизнеса.

У комиссии будет право выдавать обязательные для исполнения правоохранительными органами рекомендаций по устранению системных нарушений в отношении бизнеса.

Возглавит ее премьер Украины, заседания будут проходить публично. Глава правительства Владимир Гройсман поручил подготовить первое заседание комиссии уже в марте.

Ранее генеральный прокурор Украины Луценко заявил, что в Украине необходимо провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне.