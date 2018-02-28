наверх
28.02.201813:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин создал комиссию по защите бизнеса от произвола силовиков

    (обновлено: )40
    Глава Минюста Павел Петренко сообщил, что в компетенцию комиссии будет входить рассмотрение дел и обращений о нарушениях правоохранителями интересов украинских предприятий.
    Маски-шоу в Гулливере. ТЦ окружен спецназом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса от противоправных действий правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.

    Пикет предпринимателей против давления властей на бизнес Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бизнес уже на грани выживания - Кредисов

    "Сегодня мы презентуем проект постановления, разработанного по поручению премьера, который фактически запускает работу этой комиссии. Эта комиссия будет состоять из представителей большинства бизнес-ассоциаций и правозащитников, в этой комиссии не будет силовиков, правоохранителей", — сообщил глава Минюста Павел Петренко на заседании правительства.

    Он сообщил, что в компетенцию комиссии будет входить рассмотрение дел и обращений о нарушениях правоохранителями интересов украинских предприятий. Также она будет заниматься обобщением типичных нарушений со стороны правоохранителей и готовить предложения правительству по изменению законодательства для устранения проблемных вопросов. Кроме того, комиссия займется подготовкой кадровых предложений по правоохранительным органам, которые будут допускать нарушения в отношении бизнеса.

    У комиссии будет право выдавать обязательные для исполнения правоохранительными органами рекомендаций по устранению системных нарушений в отношении бизнеса.

    Возглавит ее премьер Украины, заседания будут проходить публично. Глава правительства Владимир Гройсман поручил подготовить первое заседание комиссии уже в марте.

    Ранее генеральный прокурор Украины Луценко заявил, что в Украине необходимо провести реформу таможни для того, чтобы отобрать у Службы безопасности Украины возможность давления на бизнес на таможне.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию
    Газовая конфорка
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?