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    Российский ВТБ о продаже бизнеса в Украине: покупателей нет

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (314)

    (обновлено: )13801
    Зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил, что идет работа над сокращением "портфеля" в Украине. По его словам, существенного влияния в 2017 году с финансовой точки зрения "мы не получили".
    Вывеска банка ВТБ24. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российский ВТБ готов обсуждать продажу бизнеса в Украине, но пока покупателей нет, сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос.

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    "Существенного влияния в 2017 году с финансовой точки зрения мы не получили. Мы работаем над сокращением этого портфеля. Еще в предыдущие периоды, еще до 2017 года — это 2016 и 2015 годы — мы производили довольно активное дорезервирование риска на Украину. Таким образом, что та работа, которая шла в 2015 году, приводит к тому, что в целом баланс украинский снижается, то есть у нас падают и активы, и пассивы", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии украинского бизнеса на финансовый результат ВТБ.

    "Мы будем сворачивать этот бизнес. Если появятся покупатели, дайте знать, мы активно с ними проведем переговоры. Но пока их нет", — добавил Моос.

    В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк рассчитывает постепенно сократить свой бизнес в Украине и оставить один офис в Киеве. Он тогда отмечал, что руководство Украины препятствует продаже банка потенциальным инвесторам.

    Украина в марте 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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