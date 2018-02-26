Российский ВТБ о продаже бизнеса в Украине: покупателей нет

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Российский ВТБ готов обсуждать продажу бизнеса в Украине, но пока покупателей нет, сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос.

"Существенного влияния в 2017 году с финансовой точки зрения мы не получили. Мы работаем над сокращением этого портфеля. Еще в предыдущие периоды, еще до 2017 года — это 2016 и 2015 годы — мы производили довольно активное дорезервирование риска на Украину. Таким образом, что та работа, которая шла в 2015 году, приводит к тому, что в целом баланс украинский снижается, то есть у нас падают и активы, и пассивы", — сказал он, отвечая на вопрос о влиянии украинского бизнеса на финансовый результат ВТБ.

"Мы будем сворачивать этот бизнес. Если появятся покупатели, дайте знать, мы активно с ними проведем переговоры. Но пока их нет", — добавил Моос.

В сентябре прошлого года глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк рассчитывает постепенно сократить свой бизнес в Украине и оставить один офис в Киеве. Он тогда отмечал, что руководство Украины препятствует продаже банка потенциальным инвесторам.

Украина в марте 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.