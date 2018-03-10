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    Герберт Моос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Вывеска банка ВТБ24. Архивное фото
    Российский ВТБ о продаже бизнеса в Украине: покупателей нет
    13:59 26.02.2018
    266Уход российских банков из Украины
    Зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил, что идет работа над сокращением "портфеля" в Украине. По его словам, существенного влияния в 2017 году с финансовой точки зрения "мы не получили".
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    Покупателей на украинские активы у ВТБ пока нет - зампред правления
    06:57 18.05.2016
    3757
    Зампред правления ВТБ Герберт Моос подчеркнул, что проблема продажи украинских активов состоит в отсутствии потенциальных покупателей. Также нельзя назвать конкретные сроки возможной продажи банка в Украине.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Вывеска банка ВТБ24. Архивное фото
    Российский ВТБ о продаже бизнеса в Украине: покупателей нет
    13:59 26.02.2018
    266
    Зампред правления ВТБ Герберт Моос сообщил, что идет работа над сокращением "портфеля" в Украине. По его словам, существенного влияния в 2017 году с финансовой точки зрения "мы не получили".
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