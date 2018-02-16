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    Россия

    ВТБ массово закрывает отделения в Украине

    (обновлено: )54090
    Как сообщил глава второго по активам российского банка Андрей Костин, к лету банк фактически свернёт деятельность полностью, останется только один или два офиса в Киеве.
    Часы, показывающее поясное время, в офисе банка ВТБ 24
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. ВТБ массово закрывает отделения в Украине, сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

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    По его словам, к лету банк оставит только один или два офиса в Киеве.

    "Мы к лету фактически свернём деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве", — сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

    "Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками", — добавил Костин.

    Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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