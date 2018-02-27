"Нафтогаз" ищет, кто будет формировать его хороший имидж в ЕС

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

НАК "Нафтогаз Украины" объявляет конкурс по выбору партнера, который займется формированием позитивного имиджа украинской компании в Европе.

"Нафтогаз Украины" приглашает компании, которые предоставляют международные коммуникационные услуги, принять участие в открытых торгах на закупку услуг по коммуникационной поддержке компании в Европе", — говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" уточнили, что ищут партнера, который будет работать над созданием положительного имиджа компании в европейских странах; формировать благоприятное общественное мнение относительно реформ, которые происходят в энергетическом секторе Украины; формировать восприятие газового рынка Украины как неотъемлемой части общеевропейского рынка; доносить позицию Украины о рисках и других аспектах строительства газопровода "Северный поток — 2"; осуществлять коммуникационное сопровождение имплементации решений Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 59 миллионов гривен (2,1 миллиона долларов) за год оказания услуг. "Нафтогаз" ожидает заявки от претендентов до 2 апреля.