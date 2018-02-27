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    Экономика

    Холода в Украине. "Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС

    (обновлено: )17202
    Как сообщил главный коммерческий директор компании, импорт газа возобновили из Словакии и из Венгрии: "Суточный объем – около 12 млн куб. м".
    Газовая конфорка
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.  

    Нафтогаз Украины
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    НАК "Нафтогаз Украины" решил на период холодов возобновить импорт газа из ЕС.

    Об этом сообщил журналистам главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве во вторник, передает Энергореформа.

    "Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", — сказал он.

    По его словам, импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов.

    Он также отметил, что из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой "Нафтогазом" на март.

    Как сообщалось ранее, Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% — до 101 миллиона кубометров. 

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