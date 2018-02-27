Холода в Украине. "Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина.

НАК "Нафтогаз Украины" решил на период холодов возобновить импорт газа из ЕС.

Об этом сообщил журналистам главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в кулуарах Uкrainian Energy Forum-2018 в Киеве во вторник, передает Энергореформа.

"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем – около 12 млн куб. м", — сказал он.

По его словам, импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов.

Он также отметил, что из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой "Нафтогазом" на март.

Как сообщалось ранее, Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% — до 101 миллиона кубометров.