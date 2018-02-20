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    Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен

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    По словам председателя Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 января 2018 года государственный долг Украины составил 2,14 триллиона гривен.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Государственный долг Украины превысил отметку в 2 триллиона гривен, заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз во время ежегодного публичного отчета. Текст доклада приводится на сайте ведомства.

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    "Государственный гарантированный долг, на самом деле, уже достигает триллионов. На сегодня, а именно по состоянию на первое января 2018 года, он составил немногим больше двух триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен (около 79 миллиардов долларов — Ред.)", — сообщила Слюз.

    В январе 2017 года госдолг Украины составлял 1,6 триллиона гривен, добавила она.

    Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в 2018 году Украина должна выплатить около 6,3 миллиарда долларов госдолга, из них около 1,6 миллиарда — Международному валютному фонду.

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