Госдолг Украины превысил 2 триллиона гривен

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Государственный долг Украины превысил отметку в 2 триллиона гривен, заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз во время ежегодного публичного отчета. Текст доклада приводится на сайте ведомства.

"Государственный гарантированный долг, на самом деле, уже достигает триллионов. На сегодня, а именно по состоянию на первое января 2018 года, он составил немногим больше двух триллионов гривен, а именно 2,14 триллиона гривен (около 79 миллиардов долларов — Ред.)", — сообщила Слюз.

В январе 2017 года госдолг Украины составлял 1,6 триллиона гривен, добавила она.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что в 2018 году Украина должна выплатить около 6,3 миллиарда долларов госдолга, из них около 1,6 миллиарда — Международному валютному фонду.