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    Выяснилось, сколько Украина должна направить на погашение госдолга

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    (обновлено: )541100
    Согласно программе Минфина, погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 миллиарда гривен.
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В этом году Украина должна выплатить около 6,3 миллиарда долларов госдолга, из них около 1,6 миллиарда — Международному валютному фонду (МВФ). Об этом сообщается на сайте Минфина.

    Деньги
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    "В 2018 году платежи по погашению государственного долга запланированы в объеме 175,725 миллиарда гривен (около 6,3 миллиарда долларов), из которых 114,024 миллиарда гривен (4,1 миллиарда долларов), или 64,9%, составляют платежи по внутреннему долгу, а 61,701 миллиарда гривен (около 2,2 миллиардов долларов), или 35,1%, — платежи по внешним долгам", — говорится в программе.

    Согласно программе, погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 миллиарда гривен (около 1,6 миллиарда долларов), перед МБРР — 8,337 миллиарда гривен (около 300 миллионов долларов), перед ЕБРР — 3,817 миллиарда гривен (около 135 миллионов долларов).

    Объем платежей по обслуживанию госдолга на 2018 год прогнозируется в сумме 130,2 миллиарда гривен (около 4,7 миллиарда долларов), из которых 79,34 миллиарда гривен (около 2,8 миллиарда долларов), или 60,9%, — платежи по внутреннему долгу, 50,86 миллиарда гривен (около 1,83 миллиарда долларов), или 39,1%, — платежи по внешним долгам.

    В том числе по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года Украина должна выплатить 27,31 миллиарда гривен (около 1 миллиарда долларов), по еврооблигациям 2017 года — 6,66 миллиарда гривен (около 240 миллионов долларов), по кредитам МВФ и МБРР – 5,2 миллиарда гривен (около 190 миллионов долларов) и 3,11 миллиарда гривен (около 112 миллионов долларов) соответственно.

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